السيسي يبحث التعاون في شرق المتوسط مع رئيس وزراء اليونان

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بحث، الأربعاء، التعاون في منطقة شرق البحر المتوسط خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.وأكد الرئيس المصري على "اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين على المستوى الإقليمي".وأضاف بيان الرئاسة المصرية أن السيسي أكد "تطلع مصر للارتقاء بمختلف جوانب ذلك التعاون البناء، لا سيما على الصعيد الاقتصادي ومجالات الطاقة وكذلك على المستوى الأمني والعسكري".ونقل البيان عن رئيس الوزراء اليوناني "أهمية التنسيق المتبادل، خاصة في مجال الطاقة وملفات شرق المتوسط.. سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر واليونان وقبرص".