الرئيس دونالد ترامب يؤكد أنه لا يوجد خطط لسحب القوات الأميركية من العراق

قد يهمك أيضا

البيت الأبيض يُعلن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب زار العراق لتفقد قوات بلاده هناك

ترامب يحثُّ "الديمقراطيين" على قبول تمويل المشروع