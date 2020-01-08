مصر قلقة للتوتر الحاصل بين طهران وواشنطن في العراق

أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشر في صفحتها على "فيسبوك"، أن الحكومة تتابع بقلق بالغ التطورات الراهنة بالعراق ومنطقة الخليج والتصعيد الحالي في استخدام القوة العسكرية. وناشدت الخارجية في بيانها، "كافة الأطراف ضرورة الامتناع عن الانزلاق إلى دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة التي تترتب على ذلك من زعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة".وجاءت المناشدة عقب توجيه إيران ضربة صاروخية لقاعدتي "عين الأسد" و"حرير" حيث قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني.وتبادل الجانبان، التهديدات باستخدام القوة والرد في حال أقدم أحدهما على ضرب مصالح الثاني في المنطقة.

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