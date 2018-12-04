أمير قطر يتلقي دعوه من السعوديه لحضور قمه دول مجلس التعاون الخليجي ا يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول

تلقى أمير قطر اليوم الثلاثاء، رسالة خطّية من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يدعوه فيها لحضور أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "الشرق" أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقى رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية لدعوته لحضور أعمال القمة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة يوم 9 ديسمبر الجاري.

وأشارت الوكالة القطرية إلى أنه سلم الرسالة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية القطري له اليوم

نقلًا عن وكاله الأنباء القطريه