الاعلام العبري يؤكد أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه مطار بن غوريون والمستوطنات الإسرائيلية . وأفادت مصادر صحفية بمنع الهبوط في مطار بن غوريون حتى 15 مايو بسبب التهديد الصاروخي

يتبع ....