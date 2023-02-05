آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /05.02.2023/

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

الدفاع الروسية: قوات كييف تخطط لاستفزازات واسعة في كراماتورسك لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

مراسلنا: ارتفاع ضحايا القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك إلى 4 قتلى و 4 جرحى

الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك

زاخاروفا تسخر من تصريحات بوريل وتصفه بكلمة مستنبطة من تصريحاته: "أوروبا حديقة والعالم أدغال"

زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله

"بوليتيكو": قانون العقوبات العسكرية الأوكراني الجديد يثير استياء منظمات حقوق الإنسان في أوكرانيا

وراء شعار "أوروبا السلام".. سياسي فرنسي يفضح كذبة أوروبية متداولة

شركة General Dynamics تنتج دبابات "أبرامز" جديدة مخصصة لكييف

"بوليتيكو": الجنود الأوكرانيون يبررون سبب تخليهم عن مواقعهم

الاتحاد الأوروبي يهدد تبليسي بعقوبات لاستئنافها النقل الجوي مع موسكو

بولندا تنشر أنظمة Patriot للدفاع الجوي في محيط مطار Bemowo في وارسو

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يتحدث عن زيلينسكي اليهودي الكوميدي ورد بوتين على النازيين الجدد

بينيت: كانت أوكرانيا جاهزة لتصبح مثل"النموذج الإسرائيلي"

استطلاع رأي.. نصف الأميركيين يعارضون سياسة بايدن بشأن روسيا وأوكرانيا

الدفاع الأوكرانية: إسرائيل وعدتنا بتقنيات الإنذار بالصواريخ والطائرات المسيّرة