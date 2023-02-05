آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء 05022023
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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /05.02.2023/

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العرب اليوم - آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء /05.02.2023/

أوكرانيا
كييف - العرب اليوم

 تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

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    مراسلنا: ارتفاع ضحايا القصف الأوكراني لوسط مدينة دونيتسك إلى 4 قتلى و 4 جرحى
    الدفاع الروسية تعلن عن تصفية 400 جندي أوكراني وإسقاط مسيرتين والسيطرة على مواقع مهمة في محور دونيتسك
    زاخاروفا تسخر من تصريحات بوريل وتصفه بكلمة مستنبطة من تصريحاته: "أوروبا حديقة والعالم أدغال"
    زاخاروفا تعلق بثلاث كلمات على تصريحات بينيت: وشهد شاهد من أهله
    "بوليتيكو": قانون العقوبات العسكرية الأوكراني الجديد يثير استياء منظمات حقوق الإنسان في أوكرانيا
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    "بوليتيكو": الجنود الأوكرانيون يبررون سبب تخليهم عن مواقعهم
    الاتحاد الأوروبي يهدد تبليسي بعقوبات لاستئنافها النقل الجوي مع موسكو
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    بينيت: كانت أوكرانيا جاهزة لتصبح مثل"النموذج الإسرائيلي"
    استطلاع رأي.. نصف الأميركيين يعارضون سياسة بايدن بشأن روسيا وأوكرانيا
    الدفاع الأوكرانية: إسرائيل وعدتنا بتقنيات الإنذار بالصواريخ والطائرات المسيّرة

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء 05022023 آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها في ساعات المساء 05022023



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