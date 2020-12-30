الخارجية اليمنية تعلن أن المليشيات ما زالت وحتى اللحظة تستهدف مقر الحكومة في قصر المعاشيق عبر الطائرات المسيرة وهو ما يؤكد أن موقفها هو ضد السلام وإرادة الشعب اليمني