الاتحاد الأوروبي يعلن عدد المهاجرين غير الشرعيين يرتفع 69 % في الربع الأول من العام

أظهرت البيانات الرسمية أن عدد المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي من يناير (كانون الثاني) إلى أبريل (نيسان) العام الحالي، ارتفع بصورة كبيرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وقالت «الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتيكس)»، اليوم (الاثنين)، إنه جرى تسجيل 57 ألفاً و800 حالة عبور غير شرعي وهذا العدد أعلى بنسبة 69 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 وأكدت «فرونتيكس» أن لاجئي الحرب من أوكرانيا، الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي، لم يُدرجوا في هذه الإحصاءات.

ونصف جميع حالات العبور غير الشرعي (172.‏27) جرى تسجيلها في الطريق عبر منطقة غرب البلقان؛ وهي زيادة بنسبة 130 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومعظمهم جاؤوا من سوريا وأفغانستان كما زادت حالات العبور غير الشرعي للمهاجرين على الطريق عبر شرق البحر الأبيض المتوسط؛ أي عبر تركيا واليونان وقبرص وهنا سجلت «فرونتيكس» 9109 محاولات؛ أي بزيادة نسبتها 86 في المائة. ونحو نصف هذه الحالات للعبور غير الشرعي كان محاولات لدخول قبرص؛ ومعظمهم جاؤوا من سوريا ونيجيريا والكونغو.