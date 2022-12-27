قوات الاحتلال تعتقل صحفًيا إسرائيلًيا وصف منفذ هجوم تل أبيب بالبطل
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قوات الاحتلال تعتقل صحفًيا إسرائيلًيا وصف منفذ هجوم تل أبيب بالبطل

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العرب اليوم - قوات الاحتلال تعتقل صحفًيا إسرائيلًيا وصف منفذ هجوم تل أبيب بالبطل

تل أبيب _ العرب اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، الصحفي يسرائيل فراي بدعوى تحريضه على "الإرهاب والعنف".

جاء ذلك بعد تغريدات نشرها على موقع "تويتر" امتدح فيها بما في ذلك منفذ هجوم فلسطيني ووصفه بـ "البطل"، متمنيا منحه "ميدالية".

وقالت الشرطة، إن مكتب المدعي العام وافق على فتح تحقيق ضد فراي الشهر الماضي، لكن بعد أن رفض المثول للتحقيق، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف بحقه، بحسب صحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكر أحد أصدقاء فراي، أن رجلا عرّف نفسه على أنه مصدر اتصل به هذا الصباح وطلب مقابلته في منتزه تل أبيب "ليقدم له قصة".

وأضاف أن فراي اشتبه في أن الحديث يدور عن الشرطة، لكنه ذهب لمقابلة الرجل رغم ذلك، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن أصدقاؤه من الاتصال به.

ويخضع فراي حاليا للتحقيق من قبل الشرطة في تل أبيب في أعقاب الشكاوى المقدمة ضده بسبب تغريدات نشرها على "تويتر".

ونُشرت إحدى التغريدات في سبتمبر الماضي، عندما أشاد فراي بالفلسطيني الذي قبض عليه ضباط دورية في ساحة الساعة في يافا (قرب تل أبيب/وسط) وبحوزته عبوة ناسفة وسلاح، واعترف بأنه كان ينوي تنفيذ هجوم في تل أبيب.

ووقتها غرد فراي بقوله: "انظروا إلى هذا البطل، لقد قطع الطريق من نابلس (بالضفة الغربية) إلى تل أبيب، وعلى الرغم من أن جميع الإسرائيليين من حوله يشاركون بطريقة ما في قمع وسحق وقتل شعبه، إلا أنه مع ذلك كان يبحث عن أهداف مشروعة ويتجنب إيذاء الأبرياء، في عالم سليم كان ليحصل على ميدالية".

 

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قوات الاحتلال تعتقل صحفًيا إسرائيلًيا وصف منفذ هجوم تل أبيب بالبطل قوات الاحتلال تعتقل صحفًيا إسرائيلًيا وصف منفذ هجوم تل أبيب بالبطل



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