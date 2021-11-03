واشنطن تعلن ترؤس روبرت مالي للمفاوضات النووية مع إيران في فيينا بنهاية نوفمبر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، سيترأس الوفد الأمريكي، إلى المفاوضات النووية مع إيران، التي ستجري في فيينا في 29 نوفمبر الحالي.