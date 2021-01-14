الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن سأظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد
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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن "سأظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد"

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العرب اليوم - الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن "سأظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد"

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
واشنطن - العرب اليوم

الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن "سأظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد"

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الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن سأظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن سأظل ملتزمًا بإنهاء الحروب طويلة الأمد



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واشنطن - العرب اليوم

إطلالة بريانكا شوبرا تخطف الأنظار أينما حلّت، وقد نجحت خلال مسيرتها التمثيلية وإطلالاتها على السجادة الحمراء في أهم المهرجانات العالمية بأن تتحوّل إلى أيقونة عالمية للموضة وقد حملت إطلالة بريانكا شوبرا على المدى السنوات الماضية توقيع أشهر دور الأزياء العالمية. لكن صورة لها وهي في عمر الـ17 كشفت التبدّل الكبير في إطلالة بريانكا شوبرا خلال 21 عاماً.شاهدي معنا إطلالة بريانكا شوبرا قبل حصولها على لقب ملكة جمال العالم عام 2000 وتحوّلها لاحقاً إلى أشهر الممثلات حول العالم وليس فقط في بوليوود.نشرت بريانكا عبر صفحتها على إنستغرام صورة لها وهي بعمر الـ17 عاماً، وعلّقت عليها بالقول  " Lean, mean and all of 17!!!"، وظهرت فيها نحيلة جداً وبلوك يختلف تماماً عن إطلالات بريانكا شوبرا التي عوّدتنا عليها. بريانكا أطلت في عمر الـ17 بتوب قصيرة نسّقت...المزيد

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