رجل يذبح زوجته في أول أيام رمضان في القليوبية

ضبطت أجهزة الأمن في القليوبية اليوم، الاثنين، 3 أشخاص من أقارب سيدة ذبحها زوجها بسبب مصروف البيت في رمضان بدائرة مركز طوخ، وذلك لاتهامهم بالاعتداء بالضرب على الأطباء في قسم استقبال مستشفى بنها الجامعي.





كان أقارب المجني عليها تعدوا بالضرب على الأطباء، لرغبتهم في تسلم جثة الضحية لدفنها قبل استكمال الإجراءات القانونية، ما أدى إلى إصابة طبيب العناية المركزة وإحداث تلفيات في قسم الاستقبال.

بدأت أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة وقتيل ومصاب بقرية بلتان بدائرة المركز.

انتقل إلى موقع الحادث العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، والمقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها وإصابة شقيقه عندما تدخل للدفاع عن الزوجة.

وتوصلت التحريات أن الزوج المتهم سيئ السمعة ومطرود من منزل العائلة واليوم عاد للمنزل، وتشاجر مع زوجته التي طالبته بتوفير نفقات المنزل والأبناء خاصة مع حلول شهر رمضان، فرفض الزوج، وحدثت بينهما مشاجرة.

وتبين أن الزوج استل سكينًا ووجه للمجني عليها عدة طعنات لفظت على أثرها أنفاسها في الحال، وعندما تدخل شقيقه لمنعه طعنه عدة طعنات نافذة فأصابه بإصابات بالغة ونقل للمستشفى في حالة خطير

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