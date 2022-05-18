الحوثيون يدعون التحالف إلى الاستفادة من المدة المتبقية من الهدنة في تسيير الرحلات الجوية

دعا رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اليوم الأربعاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى الاستفادة من المدة المتبقية من زمن هدنة الأمم المتحدة التي تنتهي في غضون أسبوعين، في تعويض ما فات في تسيير الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي.