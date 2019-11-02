أحال النائب العام في مصر، السبت، محصل القطار الذي أجبر اثنين من الباعة الجائلين على القفز من قطار أثناء سيره، مما أدى إلى وفاة أحدهما، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب جناية جرح أفضى إلى الموت.

وقال النائب العام حمادة الصاوي إن المحصل، المحتجز حاليا، يواجه اتهامين الأول هو التسبب في إصابات أدت إلى وفاة أحد الرجلين، وإصابة الشاب الآخر عمدا.

وكان الحادث وقع، الاثنين الماضي، في مدينة طنطا، شمالي القاهرة، وأثار غضبا شعبيا. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للمشاجرة التي وقعت بين المحصل وركاب آخرين في القطار

وكانت هيئة السكك الحديدية ذكرت أن المحصل طلب من الشابين "دفع ثمن تذكرتين، لكنهما رفضا"، وبعدها فتح لهما باب عربة من القطار كي يقفزا.

وبينما توفي الشاب الأول، أصيب الثاني، بعدما أجبرهما المحصل على القفز.