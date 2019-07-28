علي معلول يسجل الهدف الأول للأهلي في شباك الزمالك

سجل علي معلول الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك فريق الزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في مباراة القمة 118 بتاريخ مواجهاتهما ببطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب برج العرب فى ختام منافسات موسم 2018 / 2019.

وأحرز معلول الهدف في الدقيقة 59 من ركلة حرة مباشرة سددها بقوة وليد سليمان لكن تصدى لها عماد سليمان وترتد منه ليتابعها معلول داخل شباك الزمالك.

وحسم الأهلى لقب الدورى بشكل رسمى قبل مباراة القمة بعد فوزه على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة 33، بعد وصوله للنقطة 77 فى الصدارة، بينما وصل الزمالك للنقطة 72 فى مركز الوصافة قبل مباراة واحدة على النهائية.

ويسعى الزمالك فى تحقيق الفوز على غريمه التقليدى الأهلى من أجل مصالحه جماهيره بعد ضياع لقب الدورى الذى حصل عليه الأحمر بعد الفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.