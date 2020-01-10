الدفاع الروسية تؤكد أن مدمرة أميركية تسببت في خطر اصطدام مع سفينة حربية في بحر العرب

نفت وزارة الدفاع الروسية صحة بيان للبنتاغون حول اقتراب "عدائي" لسفينة حربية تابعة لروسيا من مدمرة أميركية في بحر العرب، قائلة إن الأخيرة هي من تسببت في خطر الاصطدام.