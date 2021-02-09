مقتل 3 عمال في هجوم مسلح جنوب غرب باكستان

لقي ثلاثة عمال مصرعهم فيما أصيب رابع بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في منطقة قلات بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضحت مصادر أمنية محلية أن عناصر مجهولة داهمت موقعاً للعمال في المنطقة وأطلقت النار عليهم بشكل عشوائي ما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة رابع بجروح. وأضافت أن قوات الأمن وفرق الإغاثة هرعت إلى الموقع، وجرى نقل الضحايا إلى المستشفى، وشنت قوات الأمن حملة تمشيط في المنطقة للبحث عن الجناة، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.