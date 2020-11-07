السيناتور الجمهوري ميت رومني يهنئ جو بايدن بالفوز برئاسة أميركا

وجه السيناتور الجمهوري ميت رومني، اليوم السبت، التهنئة للرئيس المنتخب جو بايدن بفوزه في انتخابات الرئاسة الأميركية.وقال رومني في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "زوجتي آن وأنا نوجه تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.. نعلم أن كلاهما يتمتعان بقدرة جيدة وشخصية رائعة".وكانت وسائل إعلام أميركية أعلنت، اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية الأميركية، ليصبح بذلك الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.