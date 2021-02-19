دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحوار مع روسيا وبناء هيكل جديد للأمن الدولي. وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم الجمعة: "يتعين علينا أن نبني معا هيكلا جديدا للأمن المشترك. وهيكل الأمن المشترك يجب أن يشمل الحوار مع روسيا"، مضيفا أن هذا الحوار يجب أن يضم مطالبا، لكنه يعتبر ضروريا للسلام في أوروبا.