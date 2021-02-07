عقيلة صالح يعلن فتح الطريق الساحلي الليبي قريبًا

قال رئيس البرلمان الليبى، عقيلة صالح، إنه يجب إعطاء فرصة للحكومة الليبية الجديدة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وأضاف عقيلة صالح: سيكون لنا موقف في حال انحرفت الحكومة الليبية عن المسار، متابعا: بحثنا خروج القوات الأجنبية من ليبيا وسيحدث هذا الأمر قريبا. وأضاف عقيلة صالح: سيتم توزيع المناصب السيادية على كافة أنحاء ليبيا، موضحا أنه سيتم فتح الطريق الساحلي الليبي قريبا.