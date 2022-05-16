إصابة 9 أشخاص في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس أثناء تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف
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إصابة 9 أشخاص في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس أثناء تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف

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العرب اليوم - إصابة 9 أشخاص في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس أثناء تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف

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القدس المحتلة - العرب اليوم

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس مساء يوم الاثنين إن 9 أشخاص أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال منذ بداية تسليم جثمان الشهيد وليد الشريف حتى الآن وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أنه تم نقل إصابتين للمستشفى لتلقي العلاج وذكرت وسائل إعلام فلسطينية بأن مواجهات عنيفة اندلعت مساء الاثنين، بين الشرطة الإسرئيلية والمقدسيين عقب تشييع الجثمان وأطلقت الشرطة العشرات من قنابل الغاز تجاه الشبان الذين شيعوا جثمان الشهيد الشريف، قرب باب العامود بمدينة القدس، كما اعتقلت عددا من المشيعين.

 

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إصابة 9 أشخاص في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس أثناء تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف إصابة 9 أشخاص في مواجهات مع القوات الإسرائيلية في القدس أثناء تشييع جنازة الشهيد وليد الشريف



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