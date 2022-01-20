أنباء عن مهاجمة داعش لسجن في سوريا وإطلاقه عددا من المتطرفين وجود اشتباكات حول سجن "الصناعة" في الحسكة الذي يضم عناصر من داعش

وطائرات للتحالف الدولي تحلق في أجواء السجن الذي هاجمه داعش بالحسكة