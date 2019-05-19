نشوب حريق في أحد مطاعم المدينة المنورة والدفاع المدني يُسيطر عليه

نشب حريق في مدخنة مطعم بأحد الفنادق في المدينة المنورة، مما أثار حالة من الرعب لدى الموجودين داخل الفندق بالكامل.

ووصل فريق الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، ونجح في إخماد الحريق وتم إخلاء 35 نزيلا من الفندق.

ووقع الحريق في المدينة المنورة، وتحديدًا في المنطقة المركزية هناك، وفقًا إلى صحيفة "المدينة" السعودية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني: “تلقت عمليات الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة فجر اليوم بلاغا عن حادث حريق محدود في مدخنة مطعم بالدور الثالث بفندق بالمنطقة المركزية مكون من 13 دورا".

وتابع في تصريحات صحافية نشرتها الصحيفة: "تمت السيطره على الحادث وإخماده دون إصابات، وإخلاء 35 نزيل احترازيا، وتم تسليم الحادث لجهة الاختصاص".