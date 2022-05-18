اغتيال رئيس بلدية وأمين فرقة بحزب البعث بإطلاق نار في ريف درعا السوري

أفاد مراسلنا في سوريا مساء يوم الأربعاء بأن مجهولين اغتالوا رئيس بلدية النعيمة وأمين فرقة حزب البعث بعد إطلاق النار عليهما في البلدة الواقعة شرقي مدينة درعا.