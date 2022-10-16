الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس

قالت مراسلة مساء يوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة نابلس.

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في منطقة الضاحية شرق نابلس.