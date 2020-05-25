اليابان ترفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا

رفعت اليابان اليوم حالة الطوارئ التي كانت مفروضة على مستوى البلاد منذ منتصف أبريل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) قبل الموعد المحدد بستة أيام.

وأنهى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم حالة الطوارئ في منطقة طوكيو الكبرى وإقليم هوكايدو بشمال البلاد، وهي آخر المناطق المتبقية في البلاد التي كانت في حالة تأهب قصوى.

وتأتي هذه الخطوة قبل ستة أيام من الموعد المتوقع، حيث كان من المقرر استمرار حالة الطوارئ الوطنية في البداية حتى 31 مايو.