قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينياً من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شابا فلسطينيا من حي الجابريات في مدينة جنين وأفادت مصادر محلية في جنين أن قوات الاحتلال داهمت حي الجابريات واعتقلت الشاب إبراهيم جميل السعدي ، إضافة إلى مداهمة عدة منازل وكذلك مداهمة رياض الأطفال .