أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة
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أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة

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العرب اليوم - أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد
الكويت - العرب اليوم

أجرى أمير الكويت اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة.

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أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة أمير الكويت يجري اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني جدد خلاله وقوف الكويت إلى جانب المملكة



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