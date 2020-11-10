أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده ستشهد انتقالا سلسا للسلطة بغض النظر عن الفائز سواء أكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو منافسه جو بايدن. وقال بومبيو، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "إن العالم يجب أن يكون لديه كل الثقة، بأن أي عملية انتقال سياسية في الولايات المتحدة ستكون سلسة، بغض النظر عن الفائز بالانتخابات". ولفت إلى أنه ما زالت هناك أصوات لم يتم إحصاؤها بعد، لحسم نتائج الإنتخابات الرئاسية.