الدفاع الأمريكية تعلن مقتل مسئول فى داعش وإصابة آخر فى غارة على سوريا

قال مسئول أمريكى لوكالة الأنباء رويترز إن غارة بطائرة هليكوبتر أمريكية على قرية تسيطر عليها الحكومة في شمال شرق سوريا يوم الخميس أسفرت عن مقتل مسئول فى تنظيم داعش وإصابة آخر والقبض على شخصين آخرين.

وقال المسئول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن عضو تنظيم داعش الذى استُهدف فى الغارة كان مسؤولاً عن قطع رأسي عضوين من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أنه لم تقع أى إصابات فى صفوف الجنود الأمريكيين أو إصابات بين المدنيين.