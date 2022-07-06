مقتل شاب فلسطيني خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين

نعت لجان "المقاومة" الفلسطينية الشاب رفيق رياض رفيق غنام، الذي قتل متأثرا بإصابته خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في جنين. وفي بيان لها، قالت لجان "المقاومة" في فلسطين: "ننعى الشهيد رفيق رياض رفيق غنام الذي ارتقى صباح اليوم الأربعاء متأثرا بإصابته خلال المواجهات البطولية مع جيش العدو والإرهاب الصهيوني في قرية جبع قضاء جنين" إلى ذلك أفاد مراسلنا بأن 8 جرافات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي و3 دبابات توغلت صباح اليوم خارج السياج الأمني بشرق حي الزيتون شرقي مدينة غزة كما أشارت مراسلتنا إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ فجر اليوم، حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة الغربية، طالت 40 فلسطينيا.