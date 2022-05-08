الملك عبد الله يؤكد تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الإرهاب

أعرب العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني عن خالص العزاء للرئيس السيسي والشعب المصري في شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا نتيجة الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في شمال سيناء. وأكد الملك عبد الله، تضامن الأردن الكامل مع مصر في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي اليوم الأحد من ملك الاردن التعزية في شهداء الوطن.