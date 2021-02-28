أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أكد فيه دعم الدوحة للمملكة، وكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها.من جهته، عبّر ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.