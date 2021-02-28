أمير قطر يؤكد دعم المملكة في اتصال مع ولي العهد السعودي
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أمير قطر يؤكد "دعم المملكة" في اتصال مع ولي العهد السعودي

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العرب اليوم - أمير قطر يؤكد "دعم المملكة" في اتصال مع ولي العهد السعودي

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
الدوحة - العرب اليوم

أفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالاً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، أكد فيه دعم الدوحة للمملكة، وكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها وسيادتها.من جهته، عبّر ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.

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أمير قطر يؤكد دعم المملكة في اتصال مع ولي العهد السعودي أمير قطر يؤكد دعم المملكة في اتصال مع ولي العهد السعودي



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