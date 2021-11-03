إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا
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إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا

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العرب اليوم - إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا

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طهران - العرب اليوم

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، أنه تم الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا.

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إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا إيران تعلن الاتفاق على استئناف المفاوضات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا



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