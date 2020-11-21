السودان تقرر عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري بشأن سد النهضة

قرر السودان عدم المشاركة في الاجتماع الوزاري حول سد النهضة الذي تمت الدعوة لعقده اليوم وأكد وزير الريّ والموارد المائية السوداني البروفسور ياسر عباس في رسالة بعث بها لوزير الموارد المائية الإثيوبي الدكتور سليشي بيكلي سلبي موقف السودان الداعي لمنح دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة، وأن الطريقة التي اتُّبعَت في التفاوض خلال الجولات الماضية أثبتت أنها غير مجدية وجدد التأكيد على تمسك بلاده بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقى للتوصل لاتفاق قانوني ملزم ومرضي للأطراف الثلاثة، إعمالاً لمبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية .