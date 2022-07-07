رسالة عاجلة من الحكومة المصرية قبيل عيد الأضحى

وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي رسالة عاجلة إلى المواطنين المصريين قبيل الاحتفال بعيد الأضحى ودعا رئيس الوزراء المصري المواطنين إلى ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا، وخاصة الالتزام بارتداء الكمامة، في ظل زيادة الإصابات خلال الفترة الأخيرة، لاسيما خلال فترة إجازات الأعياد مع التزاحم المتوقع.