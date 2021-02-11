أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية أن قوات بلاده ستظل في ليبيا "ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما وما دامت الحكومة الليبية متمسكة بهذا الاتفاق".وأضاف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الخميس،في مقابلة مع قناة (تي.آر.تي خبر) التلفزيونية الرسمية، إن قوات بلاده المنتشرة في ليبيا ستظل هناك ما دام الاتفاق الثنائي العسكري قائما بين أنقرة وطرابلس، وما دامت الحكومة الليبية تطلب ذلك.وتابع قالن إن "الشركات التركية ستلعب أيضا دورا نشطا في جهود إعادة إعمار ليبيا، وأضاف أن أنقرة ستقدم الدعم للحكومة المؤقتة التي انتخبت مؤخرا".

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد قال يوم الثلاثاء إن تركيا ستبحث سحب قواتها، التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريبا عسكريا للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني، إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا.من جهته قال رئيس الحكومة المؤقتة الجديدة في ليبيا، عبد الحميد محمد دبيبة، عقب توليه منصبه، إن مجلس وزرائه يلتزم بتضامن كبير مع تركيا التي وصفها بـ"الصديقة والحليفة والشقيقة".وأضاف دبيبة، في مقابلة أجرتها معه وكالة "الأناضول"، نشرت مؤخرا وتعتبر الأولى من نوعها له منذ توليه المنصب: "لدينا تضامن كبير مع الدولة والشعب التركيين، تركيا حليفة وصديقة وشقيقة وعندها من الإمكانيات الكثيرة لمساعدة الليبيين في الوصول إلى أهدافهم الحقيقية. وتركيا تعتبر من الشركاء الحقيقيين لنا".