أول تصريح لبوتفليقة بعد اعلانه عدم الترشح

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يومه الاثنين عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، بحسب ما جاء في نص كلمة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال بو تفليقة “لن يجري انتخاب رئاسية يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي “، في إشارة الى المتظاهرين ضد ترشحه.



وأضاف “لا محل لعهدة خامسة”، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل “ندوة وطنية” تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب “لن أترشح له بأي حال من الأحوال”