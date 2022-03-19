أفرغ الجيش الأمريكي بشكل تام أحد السجون الخاصة بمعتقلي تنظيم "داعش" المصنفين تحت سمة "خطرين" شرقي سوريا وذلك مع نقل آخر دفعة من نزلائه لمكان مجهول لم يعرف حتى الآن.