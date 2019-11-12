عون لوسائل إعلام لبنانية " لم نتلق ردا من المتظاهرين على مبادرة الحوار".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وسائل إعلام لبنانية تؤكد سماع دوي عدة انفجارات داخل مزارع شبعا

أبو الغيط يدعو للتوافق بين المتظاهرين العراقيين والقيادات