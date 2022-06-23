خسائر في الأرواح جراء إشتباكات في منطقة وسط العاصمة الليبية طرابلس
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خسائر في الأرواح جراء إشتباكات في منطقة وسط العاصمة الليبية طرابلس

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العرب اليوم - خسائر في الأرواح جراء إشتباكات في منطقة وسط العاصمة الليبية طرابلس

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طرابلس - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الخميس، تسبب اشتباكات مسلحة شهدتها منطقة زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس في خسائر بالأرواح والممتلكات دون أن تكشف عدد الضحايا وقالت الوزارة في بيان، إنها تابعت "بقلق شديد" اشتباكات حدثت بين جهازين أمنيين "لا يتبعان لها"، محذرة من أن "تكرار هذه الاشتباكات سيتسبب في تقويض سياسة المحافظة على الأمن وحماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة" وشجب البيان "كل المظاهر غير الحضارية كإقفال الطرقات العامة تعبيرا عن موقف سياسي أو خلا  ف اجتماعي لما في ذلك من إضرار وتعطيل لمصالح المواطنين مرتادي الطريق العام"، ودعت إلى ضبط النفس، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.

وأكدت الوزارة أن "الجميع متساوون أمام القانون، والتحقيقات ستطال كل من يهدد أمن واستقرار الوطن والمواطن"، وأهابت بالمواطنين، الذين وقع عليهم الضرر المادي بالتوجه إلى مراكز الشرطة لإثبات هذه الوقائع واندلعت في 10 يونيو الجاري، اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، وهي من المناطق الأكثر ازدحاما في المدينة وأظهرت تسجيلات مصورة تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي مواطنين، بينهم أطفال ونساء، يركضون في حالة ذعر، هربا من منطقة الاشتباكات والرماية العشوائية.

وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات اندلعت بين عناصر مسلحة تتبع كتيبة "النواصي"، وأخرى تابعة لعبدالغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة"، من دون وضوح أسبابها وآنذاك، منح المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، في بيان، وزيري الدفاع والداخلية، مهلة 72 ساعة، لتقديم تقريرهما عن ملابسات هذه الاشتباكات كما أبلغ رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بفتح تحقيق بشأن الاشتباكات.

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خسائر في الأرواح جراء إشتباكات في منطقة وسط العاصمة الليبية طرابلس خسائر في الأرواح جراء إشتباكات في منطقة وسط العاصمة الليبية طرابلس



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