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ماكرون يعلن أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة

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العرب اليوم - ماكرون يعلن أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
باريس_ العرب اليوم

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن أحداث الأسابيع الأخيرة في فرنسا وضعت البلاد في أزمة وشهدنا مطالب مشروعة وأعمال عنف غير مقبولة وغير مبررة.

وأكد في خطاب له: "أدرك أنني جرحت البعض من خلال تصريحاتي وأؤمن بقوة بأنه يمكننا إيجاد حل".

نقلًا عن سبوتنيك  

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ماكرون يعلن أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة ماكرون يعلن أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة



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ماكرون يعلن أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة ماكرون يعلن أن أحداث الأسابيع الأخيرة وضعت البلاد في أزمة



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