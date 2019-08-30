الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتؤكد إيران تمضي قدما في انتهاك الاتفاق النووي

أفادت وكالة "رويترز" بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن إيران تمضي قدما في انتهاك الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب ودرجة نقاء هذه المادة.

وفي يوليو الماضي، أكدت الوكالة الأممية أن إيران تجاوزت الحد المسموح به حسب الاتفاق المبرم عام 2015 من مخزون اليورانيوم المخصب (202.8 كلغ)، كما تجاوزت أيضا درجة النقاء المسموح به (3.67%).