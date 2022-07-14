أعلن مجلس أمن إقليم كردستان العراق، مقتل ما يعرف بنائب والي دجلة في تنظيم "داعش" الإرهابي و3 مسلحين آخرين بعملية مشتركةجاء ذلك في بيان صادر عن مجلس أمن كردستان . وجاء في البيان "تم تنفيذ عملية لأخذ الثأر لشهداء قرية خضرجيجة في قرجوخ من قوات البيشمركة" وأشار إلى مقتل نائب والي دجلة والمسؤول العسكري لتنظيم "داعش" (محظور في روسيا ودول أخرى)، حاجم محمد رشيد الإسحاقي، وثلاثة من رفاقه.