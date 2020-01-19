إعلان نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

توصل المشاركون في مؤتمر برلين حول ليبيا إلى اتفاق حول خطة شاملة خاصة بتسوية الأزمة في البلاد تشمل تعزيز الهدنة وتثبيت حظر السلاح وتشكيل آلية عسكرية لمراقبة وقف إطلاق النار.

- ميركل: المشاركون في مؤتمر برلين يتفقون على ضرورة احترام حظر توريد السلاح إلى ليبيا

- ميركل: المشاركون في مؤتمر برلين يتفقون على ضرورة تسوية الأزمة الليبية عبر سبل سياسية فقط

- ميركل: المشاركون في مؤتمر برلين يتفقون على خطة شاملة لتسوية الأزمة الليبية

- ميركل: طرفا الأزمة الليبية اتفقا على تشكيل آلية عسكرية تضم 5 ممثلين عن كلا الجانبين لمراقبة الهدنة

- ميركل: المشاركون في مؤتمر برلين يتعهدون بعدم تقديم دعم لأي طرف ليبي خلال فترة عمل الهدنة

- وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس: حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين