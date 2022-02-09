الدفاع الروسية تُعلن الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية بهجوم على محافظة دمشق
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الدفاع الروسية تُعلن الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية بهجوم على محافظة دمشق

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العرب اليوم - الدفاع الروسية تُعلن الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية بهجوم على محافظة دمشق

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موسكو - العرب اليوم

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته إسرائيل على سوريا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.

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الدفاع الروسية تُعلن الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية بهجوم على محافظة دمشق الدفاع الروسية تُعلن الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية بهجوم على محافظة دمشق



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