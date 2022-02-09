الدفاع الروسية تُعلن الدفاعات السورية دمرت 8 صواريخ أطلقتها القوات الإسرائيلية بهجوم على محافظة دمشق

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته إسرائيل على سوريا، مشيرة إلى أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية.