الرئاسة التركية تصرح لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين
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الرئاسة التركية تصرح لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين

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العرب اليوم - الرئاسة التركية تصرح لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين

المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن
أنقرة - العرب اليوم

الرئاسة التركية تصرح لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين
 

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الرئاسة التركية تصرح لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين الرئاسة التركية تصرح لن نشارك في أي محادثات بشأن قبرص إلا في حال كان التفاوض على أساس تقسيمها لدولتين



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