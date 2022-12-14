مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في شمال بغداد

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن مقتل ثلاثة من مقاتليها بينهم آمر فوج جراء انفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد.

وقالت الدفاع العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن الحادث جاء إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء أداء المقاتلين لواجبهم المقدس في منطقة الطارمية/ المالح شمال بغداد، مؤكدة إنها ستلاحق الإرهابيين، ثأرا لمقاتليها، وإنزال القصاص العادل.