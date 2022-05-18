الولايات المتحدة تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف
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الولايات المتحدة تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

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العرب اليوم - الولايات المتحدة تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

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واشنطن - العرب اليوم

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الحرب الدائرة  وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "اليوم، يمكننا رسميًا استئناف العمل في سفارة الولايات المتحدة في كييف"، مشيرا إلى استمرار واشنطن في دعم الحكومة والشعب في أوكرانيا، "في دفاعهم عن بلادهم ضد حرب يشنها الكرملين".

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الولايات المتحدة تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف الولايات المتحدة تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف



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