الولايات المتحدة تُعيد فتح سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، استئناف عمل سفارتها في العاصمة الأوكرانية كييف، بعد أشهر من الإغلاق بسبب الحرب الدائرة وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية: "اليوم، يمكننا رسميًا استئناف العمل في سفارة الولايات المتحدة في كييف"، مشيرا إلى استمرار واشنطن في دعم الحكومة والشعب في أوكرانيا، "في دفاعهم عن بلادهم ضد حرب يشنها الكرملين".