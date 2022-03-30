البنتاغون موّل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا 14 عاماً على الأقل

نقل مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" تاكر كارلسون عن وثائق قدمها مسؤول كبير سابق، أن البنتاغون موّل البحث في مسببات الأمراض الفتاكة في أوكرانيا منذ 2007-2008 وقال في برنامجه على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "الآن نحن نعرف المزيد. في نهاية هذا الأسبوع، تلقى برنامجنا عددا من الوثائق من مسؤول أمريكي رفيع المستوى سابقا، والتي تظهر أن السلطات الأمريكية، من خلال وزارة الدفاع (البنتاغون)، مولت بالفعل أبحاثا حول مسببات الأمراض الفتاكة في أوكرانيا".